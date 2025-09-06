200 mil seguidores por água abaixo: Francisco Monteiro sem conta de Instagram

Francisco Monteiro ficou sem conta de Instagram. O perfil do vencedor do Big Brother 2023 deixou de aparecer nas pesquisas, dando a indicação de que «a página já não está disponível».

Segundo o Instagram, «a ligação que seguiste pode estar a funcionar incorretamente ou a página pode ter sido removida».

Não se sabe ao certo o que aconteceu, se alguém roubou a sua conta, se o próprio a desativou, ou se terá sido bloqueada por qualquer motivo, o que é certo que neste momento Francisco Monteiro não existe naquela rede social.

Recorde-se que aconteceu algo semelhante a Fanny Rodrigues, mas neste caso a ex-concorrente revelou - no final do passado mês de agosto - que a sua conta foi mesmo roubada.

«Perdi 13 anos de trabalho. O meu instagram foi criado em pleno ano de 2012. À pessoa que ficou com ele, parabéns! Mas deixo um conselho: o pagamento de Deus vai chegar! Não tenho medo de (re)começos enquanto for viva!», escreveu a ex-concorrente ao denunciar a situação.

Nas stories da mesma rede social, a ex-apresentadora do programa 'Somos Portugal' da TVI, escreveu ainda: «Nova conta no Instagram. E sem receios começou tudo do zero. Roubaram-me a outra. Parabéns a quem anda por aí a roubar contas».