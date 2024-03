Francisco Monteiro partilha fotografia com pessoa especial: «Um bom colinho...»

Zaza comenta: «O André parece que lava as mãos e atira os outros para debaixo do camião»

Zaza frisa: «O André no nosso Big Brother tentou fazer casal com algumas mulheres disponíveis e indisponíveis»

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, esteve presente como comentador no programa «Extra» desta sexta-feira, apresentado por Flávio Furtado.

Momentos antes de entrarem no ar, Flávio Furtado, apresentador do programa, partilhou, no Instagram, uma fotografia divertida, ao lado de Francisco Monteiro. Na imagem, Francisco Monteiro surge ao colo do apresentador. «A dar colinho ao Zaza… que já cá está para mais um grande 'Extra'», afirmou.

Francisco Monteiro partilhou a mesma imagem, com a seguinte descrição: «Um bom colinho», afirmou.