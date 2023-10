Francisco Monteiro reage de forma surpreendente à expulsão de Ossman Idrisse. Saiba tudo aqui!

Francisco Monteiro protagonizou um momento marcante na gala deste domingo ao reagir de maneira surpreendente à expulsão de Ossman Idrisse, um dos seus rivais no jogo.

Assim que soube da decisão do público – que estava entre Ossman e Zé Pedro Rocha, outro dos seus oponentes – Francisco Monteiro permaneceu sentado no sofá, com uma cobra de peluche ao pescoço.

Sem se despedir de Ossman, nem fazer qualquer comentário ou observação, o concorrente manteve-se ‘impávido e sereno’, levando depois Cristina Ferreira a questioná-lo sobre o porquê dessa reação.

«Houve faltas de respeito de parte a parte, eu sempre deixei bem clara a minha posição desde o início com o Ossman. Com mais ou menos razão, eu não vou mudar aqui por ninguém. Achei o mais correto não andar aqui com fingimentos e achei melhor ficar sentado», explicou.

A apresentadora insistiu e Monteiro esclareceu: «Não vim aqui para fazer amigos, a única coisa que ele queria era levar-me ao limite e eu não me sinto na obrigação de me despedir de pessoas, que a única coisa que querem é que eu saia daqui da pior maneira», rematou.

