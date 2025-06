Não ganhou para o susto: Francisco Monteiro sofre precalço ao volante e mostra imagens do que aconteceu

Francisco Monteiro apanhou um susto na estrada. Nesta quinta-feira, 12 de junho, um dos pneus do carro do vencedor do Big Brother 2023 rebentou na estrada e o jovem contou tudo.

Nas histórias do Instagram, Zaza, como é carinhosamente tratado, partilhou uma imagem do carro com o pneu rebentado. Mais tarde, depois de chegar a assistência, Francisco Monteiro partilhou uma vídeo em que explica o que aconteceu.

«Acabei de rebentar um pneu. Com o rasgão que tem, (o pneu) é para o lixo. Espero que estejam a ter um dia melhor do que o meu», disse.

Veja aqui a imagem partilhada por Francisco Monteiro: