Francisco Monteiro indignado após assalto: «Para além de gatunos são…»

Francisco Monteiro foi assaltado durante a manhã deste sábado, 13 de julho, no Porto. O ex-concorrente do Big Brother partilhou vários registos na sua página de Instagram a dar conta do sucedido.

«Assaltaram-me o carro hoje em frente à pastelaria Flor de Damião na rua Damião de Góis no Porto», começou por revelar Francisco Monteiro.

«Se alguém tiver informações, por favor, entrar em contacto comigo», pediu ainda.

Francisco Monteiro partilhou ainda alguns vídeos onde mostra que os assaltantes não levaram vários pertences que tinha dentro do carro e mostrou os estilhaços do vidro partido.

«Para além de gatunos, são idiotas...», escreveu Francisco Monteiro.

Francisco Monteiro lamentou ainda a demora das autoridades em chegar ao local.

Veja aqui: