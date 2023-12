As expressões de Francisco Monteiro que tem virado tendência na casa: «Amorita (...)». Conheça aqui!

Os looks épicos dos concorrentes na festa de néon! Veja as imagens

As expressões hilariantes de Francisco Monteiro! Ouça tudo

No Big Brother, Francisco Monteiro, um dos protagonistas desta edição, tem «influenciado» a casa a usar as suas expressões mais icónicas.

Entre várias discussões e picardias com os concorrentes, nomeadamente com Márcia Soares, o concorrente usou a expressão que hoje todos usam na casa no tom de ironia e brincadeira: «Chá de Calmomila!».

Para além disso, usa os diminutivos em algumas palavras como: «amorita» (amor); «tata» (batatas); «juju» (Joana); «murungas» (morangos): «banuna» (banana), «maçãzuta» (maçã), entre muitas outras. As suas expressões têm virado tendência na casa mais vigiada do País entre todos.