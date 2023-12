Francisco Monteiro mantém-se em primeiro lugar: conheça o ranking de popularidade desta semana!

Os looks épicos dos concorrentes na festa de néon! Veja as imagens

Francisco Monteiro sobre Márcia: «Ela era desarmada todas as vezes, nesse aspeto jogou bem»

A ferver: Márcia desaba em lágrimas e é confortada por Joana com um longo abraço

Francisco Monteiro assegura o primeiro lugar mais uma semana, mantendo-se no pódio dos mais gostados. Hugo Andrade desce e fica em segundo lugar com uma diferença de 2% com Monteiro. Márcia Soares está em terceiro lugar e André Lopes em quarto lugar.

No lado oposto, Jéssica Galhofas contínua em última, tendo reunido apenas 30% da aprovação do público. Francisco Vale e Joana Sobral também estão no vermelho.

Veja aqui a popularidade semana 14:

1º Francisco Monteiro 62%

2º Hugo 60%

3º Márcia 51%

4º André 51%

5º Joana 42%

6º Francisco Vale 32%

7º Jéssica 30%