Há uma nova fotografia de Francisco Monteiro com alguém que conhece bem

Francisco Monteiro mostrou-se ao lado de uma figura bem conhecida do público.

O ex-concorrente esteve no concerto de Pedro Sampaio e mostrou-se com o cantor.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, voltou a dar que falar — desta vez, com uma fotografia inesperada ao lado de Pedro Sampaio. O momento foi partilhado nos stories do próprio Francisco e rapidamente chamou a atenção dos fãs.

O registo aconteceu este domingo, 13 de abril, durante o concerto do artista brasileiro no Super Bock Arena, no Porto. Com um sorriso descontraído e em clima de festa, Francisco mostrou estar a aproveitar a noite ao máximo — e ao lado de alguém que conhece bem... pelo menos do cartaz!

A presença de Francisco no evento não passou despercebida, e não foi o único momento a gerar conversa. Também Bárbara Parada, finalista do Big Brother: Desafio Final, partilhou uma rara imagem de ambos no seu Instagram, inserida num grupo de amigos que assistia ao concerto.

Na legenda, Bárbara foi direta: "Amei", escreveu, espelhando o espírito da noite e revelando que o casal continua em sintonia — mesmo mantendo a relação longe dos holofotes.

Depois de meses mais reservados, este conjunto de partilhas veio mostrar que, entre músicas e sorrisos, há histórias que continuam fora da casa mais vigiada do país — e com direito a bons momentos (e boas companhias).

