Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

O vencedor de Big Brother 2023, Francisco Monteiro, encontra-se a desfrutar de uma viagem especial no outro lado do Atlântico. O destino escolhido? Rio de Janeiro, no Brasil.

Através do Instagram, Francisco tem vindo a partilhar diversos registos desta escapadinha que promete ficar na memória. Entre paisagens de cortar a respiração, momentos de descontração e o espírito caloroso típico do Brasil, o ex-concorrente está rendido à energia carioca.

Nas imagens publicadas, é possível ver alguns dos cenários mais emblemáticos da cidade maravilhosa, desde praias icónicas a pontos turísticos mundialmente conhecidos. O ex-concorrente tem brindado os seguidores com partilhas acompanhado de amigos.