Quem é a mulher mistério? Francisco Monteiro janta em clima de intimidade

Francisco Monteiro revela fotografia misteriosa que mostra companhia feminina

Francisco Monteiro aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs ao partilhar uma fotografia que está a dar que falar. O vencedor do Big Brother 2023 mostrou que compartilhou uma refeição ao lado de uma companhia feminina misteriosa. A identidade não foi revelada, mas o assunto está já a fazer «correr muita tinta».

Recorde-se que Monteiro está solteiro desde que a separação de Bárbara Parada se tornou oficialmente.

Monteiro, de 30 anos, também revelou que continua focado na sua transformação física. O comentador já perder 18 quilos.«Pela primeira vez em dois anos senti-me bem a fazer desporto. Senti que consigo correr, senti-me ‘livre’ dentro do campo», explicou. 

«Visualmente seria andar com 3 garrafões e 2 garrafas de litro e meio amarrados ao nosso corpo. Não há melhor sensação do que recuperar o nosso bem-estar físico, e é algo que só depende de nós… Das nossas escolhas diárias», frisou.

 

Solteiro, Francisco Monteiro dedica palavras a Marcia Soares e fala em aproximação

O ex-concorrente do Big Brother, Francisco Monteiro voltou a estar no centro das atenções nas redes sociais após comentar o mais recente projeto de Márcia Soares, sua antiga companheira de casa no reality show. A empresária e influenciadora apresentou recentemente a sua marca de colares, “Gravidade”, através de uma campanha sofisticada nas redes sociais.

 

Francisco Monteiro reagiu ao lançamento com palavras que rapidamente se tornaram virais entre os seguidores de ambos. O comentário do ex-concorrente surgiu numa altura em que Márcia celebrava este novo capítulo profissional, afastando-se da imagem que construiu durante a sua participação no programa.

 

 

Na publicação partilhada por Francisco Monteiro (@chicomonteiro95), é possível ler uma mensagem de agradecimento e empoderamento a Márcia:

“Que tenhas o maior sucesso do mundo! Entre buracos negros, comboios, arco íris, conseguimos construir uma amizade repleta de boas conversas. Sou mais um a torcer por ti e para que a vida te sorria sempre 🙏 Mereces!”

«Zarcia»: A relação que encantou milhares de seguidores 

A história de «amor» de Francisco Monteiro e Marcia Soares teve o seu auge no Big Brother 2023. Dentro da casa mais vigiada do País, os dois tornaram-se muito próximos e viveram um romance fugaz. Contudo, assim que o programa terminou, os dois acabaram por se afastar e o romance não evoluiu. Já meses mais tarde, Francisco Monteiro viria a assumir um namoro com Bárbara Parada. Essa relação chegou recentemente ao fim.

Solteiro, Francisco Monteiro parece estar novamente próximo de Marcia Soares.  O vencedor do Big Brother 2023 revela agora que os dois são amigos. 

Temas: Francisco Monteiro

