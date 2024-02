Em dia de festa dos 31 anos da TVI, Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Tem-me faltado diversão...»

Nos 31 anos da TVI, Cristina Ferreira deslumbra com um vestido roxo! Veja as primeira imagens

É já hoje, domingo, dia 18 de fevereiro, que a TVI celebra os 31 anos num evento mágico no Casino Estoril. A festa vai ser «um grande 31». Esperam-se muitas surpresas e momentos inesquecíveis!

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 e ex-concorrente do Big Brother – Desafio Final, deu a sua primeira entrevista em exclusivo para o digital do Big Brother, onde referiu: «Espero divertir-me muito que me tem faltado diversão nos últimos dias, tenho a certeza que vai acontecer».

Incentivou ainda os telespectadores com uma mensagem: «Inscrevam-se no próximo Big Brother, mudem a vossa vida como eu».

Recorde-se ainda que Francisco Monteiro teve uma aproximação especial com a ex-concorrente Márcia Soares. Numa entrevista com o Goucha, o concorrente revelou como está a sua relação com Márcia:

Francisco Monteiro esclareceu: «Eu e a Márcia damo-nos bem (…) as pessoas têm é de perceber que podem gostar de nós como pessoas individuais e não tanto e apenas só como um casal»

O vencedor do Big Brother 2023 confessou que se sente «pressionado» pelos fãs para forçar uma relação com Márcia Soares e confessou: «As pessoas têm que se pôr um bocadinho no nosso lugar, imaginar se houvesse alguém a tentar condicionar a vida amorosa. É uma pressão gigantesca! Nós damo-nos bem, somos amigos, mas cada um está a construir o seu caminho».