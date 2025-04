Francisco Monteiro lamenta situação e anuncia: «Sai-me totalmente fora do controlo…»

Francisco Monteiro lamentou uma situação e fez um anúncio nas redes sociais.

O comentador ia realizar um direto de um treino de padel, mas foi obrigado a cancelar.

Francisco Monteiro, de 30 anos, recorreu à sua página de Instagram para lamentar uma situação, anunciando o cancelamento da mesma.

Nos stories daquela rede social, o vencedor do Big Brother 2023 sugeriu fazer um direto do seu treino de padel: «Hoje como cabaz de Páscoa resolvi voltar aos cruzados (padel) com o professor Ricardo. Dia frio e chuvoso pensei em fazer direto, mesmo sabendo que não beneficia a minha conta», escreveu.

No entanto, o também comentador da atual edição do Big Brother 2025, revelou num outro storie, que o direto já não poderia ser realizado: «Devido a uma questão que me sai totalmente fora do controlo, não vou conseguir realizar o direto, com muita pena minha», sublinhou.

