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Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?»

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Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?» - Big Brother
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Francisco Monteiro não esconde o desconforto com a experiência no «Big Brother All Stars». Depois de vários momentos tensos desde que entrou na casa, Zaza admitiu estar «absolutamente» contrariado.

A entrada de Francisco Monteiro no «Big Brother All Stars» está longe de ser tranquila. Poucos dias depois do arranque do reality show da TVI, o vencedor do «Big Brother 2023» já protagonizou vários momentos de tensão, nomeadamente com Diogo Marcelino e Catarina Miranda, e tem admitido que não se sente bem nesta nova experiência.

Na noite de terça-feira, 8 de setembro, Francisco Monteiro voltou a falar sobre o assunto durante uma conversa com Helena Isabel: «Eu era apaixonado por isto», começou por confessar Zaza, numa referência aos reality shows.

No entanto, quando comparou aquilo que sentia anteriormente com a experiência que está agora a viver, Francisco admitiu que não está a gostar de estar no «Big Brother All Stars» desde que entrou na casa, no passado domingo, dia 6.

Helena Isabel confronta Francisco Monteiro: «Então por que é que não sais?»

Perante o desabafo do colega, Helena Isabel não deixou passar a oportunidade de fazer uma pergunta direta: «Então por que é que não sais?», quis saber.

Francisco Monteiro não avançou com uma explicação concreta para permanecer no programa e limitou-se a responder: «Isso aí já são outros quinhentos.»

Helena voltou à carga e perguntou se o vencedor do «Big Brother 2023» estava, então, a permanecer na casa contra a própria vontade: «Então estás aqui contrariado?», questionou.

Francisco respondeu de forma taxativa, ainda que num tom que poderá ter sido irónico: «Neste momento? Absolutamente.»

Durante a mesma conversa, Zaza acabou por recordar a experiência vivida no «Big Brother 2023», reality show do qual saiu vencedor em 2023: «Uma coisa que eu já disse, mas eu tive muita sorte na minha edição», reconheceu.

Apesar de não ter construído amizades que tenham permanecido depois do programa, Francisco guarda uma visão diferente dos antigos colegas com quem partilhou a casa: «Foi uma edição que teve muita coisa, não fiquei amigo de ninguém, mas eu consigo ver qualidades neles», explicou.

A experiência no «Big Brother All Stars» parece, pelo menos para já, estar a provocar sentimentos bastante diferentes.

Desde domingo que Francisco Monteiro tem vivido momentos tensos com alguns dos novos colegas e não é a primeira vez que demonstra desconforto com aquilo que está a encontrar dentro da casa.

Resta saber se o mal-estar de Zaza será apenas uma fase inicial de adaptação ao «Big Brother All Stars» ou se poderá pesar na decisão de continuar no jogo

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Temas: Francisco Monteiro

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