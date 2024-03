Realizado, Francisco Monteiro faz desabafo sobre novos projetos: «Nada acontece por acaso...»

Francisco Monteiro partilha imagem inédita do passado

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, recorreu esta quinta-feira, 21 de março, à rede social Instagram onde partilhou um desabafo com os seus seguidores sobre a fase que está a viver atualmente.

Após ter vencido o Big Brother 2023, Francisco Monteiro é um dos comentadores do novo programa «Big Brother – A Escolha», com a companhia de Bruno Savate e Bruna Gomes, também vencedores do Big Brother.

Realizado com esta nova fase, Zaza partilhou uma fotografia no estúdio onde é realizado o programa Big Brother – A Escolha e escreveu na descrição da publicação: «Hoje, mais do que nunca, acredito que nada acontece por acaso. Estou exatamente onde e quando tinha de estar».