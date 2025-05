Novidade: Francisco Monteiro estreia-se como apresentador ao lado de famoso artista

Francisco Monteiro apresenta novo livro de Pedro Chagas Freitas: “Um motivo enorme de orgulho”

Francisco Monteiro marcou presença, esta terça-feira, 20 de maio, na apresentação oficial da mais recente obra de Pedro Chagas Freitas, intitulada O Hospital de Alfaces. O evento decorreu na FNAC do NorteShopping, em Matosinhos, e contou também com a participação da jornalista Rute Marinho.

O comentador do Big Brother 2025, da TVI, foi um dos convidados de honra da noite e assumiu o papel de apresentador da sessão, ao lado da comunicadora. Apesar de ser conhecido pelos seus comentários certeiros e personalidade extrovertida, Francisco confessou ter ficado emocionado com o convite e o momento.

No dia seguinte, o também conhecido como “Zaza” recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia tirada no local da apresentação, onde expressou o que sentiu. “Um motivo enorme de orgulho”, escreveu no Instagram, referindo-se à oportunidade de participar num momento tão especial na carreira do autor.

Francisco Monteiro admitiu ainda que o nervosismo acabou por lhe “roubar as palavras” e que não conseguiu expressar tudo o que gostaria. Ainda assim, deixou uma mensagem de apoio a Pedro Chagas Freitas: “O sucesso está garantido — não só deste livro, mas de todos os outros que virão”, garantiu, mostrando admiração pelo trabalho do escritor.

O evento juntou leitores, fãs e amigos do autor, numa noite de celebração da literatura marcada por emoção e boa disposição. O Hospital de Alfaces é a mais recente aposta editorial de Pedro Chagas Freitas, conhecido pelas suas obras intensas e emotivas que conquistam milhares de leitores em Portugal e além-fronteiras.