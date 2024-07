Francisco Monteiro relata acontecimento dramático: «Tive de vir a Espanha para me darem uma facada no pneu»

Francisco Monteiro foi de férias para o Algarve e decidiu passar por Espanha durante estes dias de relaxamento, especialmente após o término da relação com Bárbara Parada. Mas as férias começaram mal! O vencedor do Big Brother 2023 partilhou com os seguidores uma situação dramática: Cortaram-lhe o pneu!

No instagram, o comentador do Big Brother 2024 mostrou o pneu e escreveu: «Tive que vir a Espanha para me darem uma facada no pneu»

E parece que não foi a única vítima deste acontecimento...

Sem carro, junto de um amigo brincou: «Decidimos caminhar».