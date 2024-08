Farpa a Catarina Miranda? Francisco Monteiro reage a recentes comentários polémicos: «Não sabe dizer pão...»

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, esteve à conversa por via Skype com Adriano Silva Martins e comentadores do programa «V+ Fama», na madrugrada desta terça-feira, 27 de agosto.

O nortenho falou sobre alguns comentários polémicos que tem recebido nos últimos tempos: «Não consigo muito bem compreender aquilo que me acusam de ser favorecido ou de ter cunhas. Suponho que tenha que ver com o meu trajeto em televisão, que é onde pode haver cunhas hoje em dia, sendo que, em televisão, a única coisa que fiz foi ser comentador do 'Big Brother', no 'Big Brother 24', e onde tinha ao meu lado uma pessoa a comentar que foi participante da minha casa (Márcia Soares). Ela ficou no top 5, logo aí esse argumento fica por terra. Não consigo compreender onde é que fui favorecido até hoje», começou por dizer.

«Eu ia ser soft, mas eu não consigo ser soft. E, portanto, a pessoa que mais apregoava que eu era o cunhado e não sei quê e etc, hoje em dia é apresentadora de televisão e não sabe dizer pão duas vezes seguidas. Portanto, quer dizer… Se eu fui beneficiado e se tenho uma cunha, essa pessoa deve ter comprado a TVI, porque realmente não faz sentido nenhum», continuou.

Sem frisar nomes, Francisco Monteiro «deu a entender» que os comentários polémicos são de Catarina Miranda, ex-concorrente do Dilema e Big Brother, que está neste momento a apresentar o Somos Portugal aos domingos: «É preciso dizer nomes? Fica na interpretação das pessoas e de quem assiste aos programas», rematou Francisco Monteiro.