O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Em entrevista à SELFIE, o vencedor do Big Brother 2023 e comentador de outras edições do reality show abriu o jogo e revelou detalhes curiosos da sua vida pessoal — alguns deles, verdadeiras manias que nem todos conheciam. Conheça cinco curiosidades sobre Francisco Monteiro!

Zaza começou por confessar que não consegue ver filmes deitado de lado: «Tenho de estar sempre de frente para a televisão, não consigo de outra forma», admitiu, entre risos, revelando uma mania que o acompanha há anos.

Francisco revelou ainda que detesta dormir agarrado a alguém: «Não gosto, preciso do meu espaço para dormir bem», disse, sem rodeios, assumindo que o contacto físico constante durante o sono não faz parte das suas preferências.

Outro detalhe surpreendente é a sua aversão à Coca-Cola: «Só o cheiro mata-me», confessou, frisando que não toca na bebida, que lhe causa repulsa. Por outro lado, adora açaí: «Por mim, alimentava-me à base de açaí».

Entre as várias revelações, Zaza anunciou ainda uma grande novidade: vai voltar a jogar ténis. Uma paixão antiga que tinha deixado para trás e que agora tenciona devolver ao seu quotidiano: «É algo que sempre gostei e que quero retomar agora com mais tempo e dedicação», afirmou, mostrando entusiasmo com o regresso ao desporto e a mudança na rotina.