O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

17:46
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...» - Big Brother
05:16

17:29
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...» - Big Brother
07:57

16:41
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas» - Big Brother
06:28

16:15
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam» - Big Brother
07:05

16:04
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!» - Big Brother
04:58

15:40
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca» - Big Brother
03:29

15:33
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo» - Big Brother
07:28

15:00
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada» - Big Brother
06:26

14:54
‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada» - Big Brother
04:07

14:49
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele» - Big Brother
06:42

14:43
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim - Big Brother
05:30

13:13
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula - Big Brother
06:52

12:42
Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação» - Big Brother
11:02

12:27
Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém» - Big Brother
04:26

12:01
Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má» - Big Brother
06:52

11:50
Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica - Big Brother
02:46

11:47
«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação - Big Brother
04:49

11:41
Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha» - Big Brother
07:35

11:31
«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda - Big Brother
04:48

11:22
Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda» - Big Brother
05:09

11:15
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada» - Big Brother
04:43

11:10
Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

10:48
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece - Big Brother
01:52

10:45
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece - Big Brother
00:47

10:01
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher» - Big Brother
02:52

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

  • Big Brother
  • Há 2h e 11min
Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, revelou que se está a preparar para regressar ao ténis.

Em entrevista à SELFIE, o vencedor do Big Brother 2023 e comentador de outras edições do reality show abriu o jogo e revelou detalhes curiosos da sua vida pessoal — alguns deles, verdadeiras manias que nem todos conheciam. Conheça cinco curiosidades sobre Francisco Monteiro!

Zaza começou por confessar que não consegue ver filmes deitado de lado: «Tenho de estar sempre de frente para a televisão, não consigo de outra forma», admitiu, entre risos, revelando uma mania que o acompanha há anos.

Francisco revelou ainda que detesta dormir agarrado a alguém: «Não gosto, preciso do meu espaço para dormir bem», disse, sem rodeios, assumindo que o contacto físico constante durante o sono não faz parte das suas preferências. 

Outro detalhe surpreendente é a sua aversão à Coca-Cola: «Só o cheiro mata-me», confessou, frisando que não toca na bebida, que lhe causa repulsa. Por outro lado, adora açaí: «Por mim, alimentava-me à base de açaí».

Entre as várias revelações, Zaza anunciou ainda uma grande novidade: vai voltar a jogar ténis. Uma paixão antiga que tinha deixado para trás e que agora tenciona devolver ao seu quotidiano: «É algo que sempre gostei e que quero retomar agora com mais tempo e dedicação», afirmou, mostrando entusiasmo com o regresso ao desporto e a mudança na rotina.

Veja aqui o vídeo:

 

Temas: Francisco monteiro

