Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, voltou a surpreender com uma revelação polémica: viveu uma relação “proibida” com uma mulher casada no Dubai, situação que o obrigou a deixar o país de um dia para o outro e que, segundo o próprio, ainda hoje o impede de regressar aos Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista ao podcast Guru Mike Billions, de Miguel Milhão, o comentador da TVI contou que se mudou para o Dubai em 2021, antes de entrar no reality show, para ganhar dinheiro e viver novas experiências. No entanto, acabou por se envolver com “uma pessoa muito importante e casada”, assumindo que foi avisado do risco, mas ignorou os conselhos.

«Sabia que ela era casada e fui zero razoável. Fui imaturo. Tive de fugir», confessou. Monteiro explicou ainda que evita até fazer escalas no Dubai: «Acho que não posso voltar, o que é chato por causa das viagens».

O caso foi comentado no programa V+ Fama, esta terça-feira, 26 de agosto, onde o episódio foi analisado pelo seu potencial impacto na vida pessoal do vencedor do Big Brother. Aos 30 anos, Francisco Monteiro mantém-se uma das figuras mais mediáticas da TVI, conhecido pela frontalidade com que aborda temas polémicos — característica que lhe vale tanto elogios como críticas.

Recorde-se que, atualmente, Francisco mantém uma relação com Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022.