Última Hora: Francisco Monteiro desiste do Desafio Final e desaba em lágrimas: «Não me sinto minimamente feliz»

Lavado em lágrimas, Francisco Monteiro desiste do Desafio Final: «Estou no limite»

O Desafio Final do Big Brother arrancou no dia 7 de janeiro com vários ex-concorrentes. Desde então, a porta da casa mais vigiada do País já abriu para várias entradas e saídas de concorrentes.

A casa já perdeu duas concorrentes por motivo de desistência: Jéssica Galhofas desistiu no dia 23 de janeiro, justificando que há coisas com as quais não se identificou e, por isso, não queria «destruir» a sua imagem. Jandira Dias, também desistiu afirmando que se viu obrigada a abandonar o jogo por motivos de força maior, caso contrário, teria continuado, por sua vontade, no jogo.

Francisco Monteiro, regressou à casa no dia 14 de janeiro e desde a sua entrada que protagonizou vários conflitos com Miguel Vicente. Para além dos desentendimentos, destacaram-se também os momentos carinhosos com Márcia Soares, que entrou como convidada durante apenas uma semana.

Nesta noite, de emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do jogo. O concorrente justificou aos colegas: «(...) Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz».

Após as suas justificações aos concorrentes, Francisco Monteiro desabou em lágrimas ao ouvir palavras amigas dos colegas. O discurso de Miguel Vicente destacou-se pelo seu pedido de desculpas ao concorrente.

Veja ainda o momento em que Miguel Vicente interrompe o discurso dos colegas e dirige-se a Francisco Monteiro dando-lhe um abraço. Os concorrentes mostram-se «boquiabertos» com a atitude do colega: