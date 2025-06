Surpresa: Francisco Monteiro e Ana Barbosa de regresso ao Big Brother. E isto é o que vêm fazer

Está no ar mais uma gala do Big Brother e na reta final do programa as surpresas são param de chegar. Desta vez, dois ex-concorrentes e vencedores de peso estão de volta ao formato, para agitar as águas.

Francisco Monteiro e Ana Barbosa regressam à casa mais vigiada do País. Os dois foram recebidos em estúdio por Cláudio Ramos e rumam à casa para partilhar conselhos valiosos com os concorrentes, dando o exemplo de quem não só participou num reality, como também venceu um.

O objetivo é que se aguentem ao máximo nesta última semana de competição e saibam desfrutar dos últimos momentos no Big Brother da melhor forma possível. Será que vão conseguir? Temos de esperar para ver.