Anexo ao rubro! Monteiro e André têm forte discussão: «Não és homenzinho suficiente…». Saiba tudo

Discussão no anexo! Francisco Monteiro acusa Márcia Soares de ter «duas caras»

Os ânimos no anexo continuam bastante exaltados e a tarde desta quinta-feira foi prova disso mesmo. Francisco Monteiro e André Lopes envolveram-se numa acesa discussão, tudo por conta de uma dinâmica onde discutiam alguns problemas do grupo, um deles a incoerência.

«O André não gostou, expôs isso, ficou muito incomodado e demonstrou-o. Passado um bocado estamos a ter uma discussão, a trocar ideias e o André está constantemente a sorrir na minha cara, não vejo onde está a coerência», acusou Monteiro.

André respondeu: «Não estive constantemente a sorrir, sorri uma vez e depois também faço aqui uma grande diferença entre sorrir e rir, eu sorri e eles riram-se. Mas a questão nem é essa. A falta de coerência Big, vê-se mesmo do lado contrário».

«Eu não gostei da situação, achei incorreta, fiz o mesmo estive mal, eles não. Eles não acharam a situação problemática quando foi o caso deles e quando foi o meu acharam», acrescentou, sendo questionado por Francisco Vale: E disseste que estiveste mal?».

André explicou que não o fez «porque ninguém me perguntou», o que motivou de imediato uam intervenção de Monteiro: «Então só vais assumir as coisas que fazes quando alguém te pergunta? Não és homenzinho o suficiente para chegar à frente e dizer ‘ok mea culpa, eu fiz isto’».

«Foi exatamente como tu quando viste as imagens, não me tinhas pedido desculpa até aparecerem as imagens e nessa altura pedes-me desculpa. É exatamente a mesma situação, não assumiste a culpa quando tiveste aquela expressão, ou assumiste?», questionou de volta André.

Monteiro viu-se obrigado a esclarecer: «A discussão que nós tivemos aqui, eu sinto que não teria de pedir desculpa, depois de ver as imagens é completamente diferente, sinto que tenho a necessidade de pedir desculpa».

«Quando vais lá dentro a dizer ‘partia-lhe os dentes todos’, achas que isso não tem problema nenhum?», interpelou André. Isso eu disse para mim, não foi para ti, não disse na tua cara, aliás até achava que isso não ia aparecer», respondeu Monteiro. «Então lá por dizeres para ti não tinhas que pedir desculpa…», disse André.