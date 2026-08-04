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Pedido à vista? Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Vou casar»

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Pedido à vista? Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Vou casar» - Big Brother
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Depois de ter assumido publicamente a relação com Andrea Pestana, Francisco Monteiro voltou a dar que falar. Desta vez, o comentador da TVI surpreendeu ao falar, em tom descontraído, sobre um possível casamento.

Francisco Monteiro foi um dos protagonistas da mais recente emissão do Extra do Big Brother Verão. Durante a conversa em estúdio, o vencedor do Big Brother 2023 acabou por fazer uma revelação inesperada sobre o futuro da sua relação com Andrea Pestana.

Tudo aconteceu quando Marta Cardoso reparou no aspeto descontraído do comentador e decidiu brincar com a situação: «Tu estás todo empanado porquê? O que é que andaste a fazer?», questionou a apresentadora.

Sem perder tempo, Francisco respondeu de forma surpreendente: «Vou casar», atirou.

A declaração provocou uma reação imediata em estúdio, levando o comentador a esclarecer que não estava a anunciar qualquer cerimónia para breve: «Não sei quando. Eu não disse quando é que era, mas vou casar eventualmente», explicou entre risos.

Recorde-se que Francisco Monteiro assumiu recentemente o namoro com Andrea Pestana, depois de semanas de especulação. O comentador chegou mesmo a alimentar a curiosidade dos seguidores ao publicar uma fotografia ao lado da companheira acompanhada da frase «agora fica mais difícil de fazer a viagem», tornando pública a relação.

Desde então, o casal tem vivido uma fase de grande cumplicidade, e as mais recentes declarações de Francisco vieram reforçar que o futuro poderá passar, um dia, por subir ao altar.

Veja o vídeo.

Temas: Francisco Monteiro Andrea Pestana Casamento

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