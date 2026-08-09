Após ser assaltado, Francisco Monteiro faz desabafo e mostra assaltante: «Alguém conhece este rapazinho?»

Francisco Monteiro partilhou nas redes sociais um relato de pura indignação, depois de ter sido vítima de um assalto ao seu carro. Na manhã do passado sábado, dia 8 de agosto, o ex-concorrente recorreu ao Instagram para denunciar a situação e pedir ajuda aos seguidores.

Através dos stories, Francisco Monteiro relatou que o carro foi vandalizado e que lhe roubaram tudo o que tinha no interior, tendo começado por lançar um apelo direto: «Alguém conhece este rapazinho? Possivelmente da zona da lapa. Para além de me roubar tudo o que tinha no carro ainda o vandalizou.»

Visivelmente frustrado com a situação, o ex-concorrente não escondeu a indignação: «Estou com muito tempo livre e entediado. Tenho aqui várias questões. Tenho imagens, vídeos, impressões digitais. Sabem de que me vale?! Absolutamente nada!»

Francisco Monteiro foi mais longe e revelou o desabafo que ouviu da própria polícia ao tentar apresentar queixa: «Falei com vários agentes da PSP que me disseram a mesma coisa 'não apresentes queixa que não te adianta nada, a única coisa que poderás ganhar é queimar tempo a ser chamado para coisas que não interessam para nada.»

Perante a falta de respostas, o ex-concorrente questionou, entre a ironia e a revolta, que alternativas lhe restam: «Qual é a solução? Deixar uma mala de dinheiro no carro todas as noites, e juntar um grupo para ficar à espera destes rapazinhos e fazer justiça popular? Gostava de perceber que soluções tenho. De certeza que não é ele que me vai pagar o vidro, devolver todos os pertences que me levou e os estragos que deixou para trás, muito menos será ele a levar-me para Lisboa»