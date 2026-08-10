«Roubaram tudo»: Francisco Monteiro é assaltado e há imagens do momento que vão deixá-lo de queixo caído
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Francisco Monteiro revelou ter sido vítima de um assalto e partilhou imagens do momento em que o suspeito aparece junto ao seu carro.
Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para revelar que foi vítima de um assalto e partilhou imagens do momento em que um homem aparece junto ao seu carro.
O ex-concorrente mostrou as imagens de videovigilância e explicou que o assaltante não só terá levado vários pertences que estavam no interior da viatura, como também vandalizou o carro.
«Para além de me roubar tudo o que tinha no carro ainda o vandalizou», contou Francisco, que revelou ter procurado aconselhamento junto de vários agentes da PSP.
Segundo o próprio, os agentes terão explicado que apresentar queixa poderia não trazer resultados, uma vez que a única consequência seria «ganhar tempo a ser chamado para coisas que não interessam para nada».
Francisco deixou ainda um apelo aos seguidores, questionando se alguém reconhece o homem que aparece nas imagens.
Veja as imagens do momento:
Francisco acrescenta ainda: