A entrevista exlcusiva a Francisco Monteiro: «Como está a relação com a Bárbara?». Saiba a resposta!

Francico Monteiro, vencedor do Big Brother 2022, esteve este sábado, 6 de julho, numa entrevista exclusiva para o digital do Big Brother onde falou sobre a sua relação com Bárbara Parada.

«Está muito bem, vai de vento em popa», garantiu o ex-comentador do Big Brother 2024.

Recorde-se que foi no dia 18 de junho, que Bárbara Parada partilhou uma fotografia da sua «sobremesa». No prato podia ler-se: «Queres namorar comigo?»

«Berros», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

Momentos depois, Bárbara Parada partilhou uma fotografia de Francisco Monteiro no carro acompanhada de um coração branco.