Bárbara Parada e Francisco Monteiro têm plano secreto para estas férias e nós contamos-lhe tudo em exclusivo

É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

Em declarações exclusivas, Bárbara Parada revelou que já tem a próxima viagem marcada e não escondeu o entusiasmo. A ex-concorrente do Big Brother contou ainda quem a vai acompanhar neste novo destino: o namorado, Francisco Monteiro. “A [viagem] que tenho marcada vou com o Francisco. Já temos tudo marcadinho e está quase, quase”.

Embora o destino ainda não tenha sido revelado, o casal está mais unido do que nunca. Bárbara mostrou-se animada e ansiosa para embarcar nesta nova aventura com o seu “mais que tudo”.

Esta terça-feira, dia 24 de junho, programa Bom Dia Alegria, do canal VMAIS, Bárbara Parada falou abertamente sobre o estado atual da relação com Francisco Monteiro. A jovem de 24 anos fez um balanço honesto e emocionado sobre a relação, assumindo que o início não foi fácil.

“Estamos bem. Garanto-vos que este ano não foi nada fácil, não foi um início de namoro super incrível, só mar de rosas. Mas se estamos bem agora é porque de facto há amor. O amor consegue vencer barreiras e, se ainda estamos de pé, é mesmo graças a isso. Agora é construir”, afirmou a influencer.

Bárbara reconheceu também que ambos cometeram erros, mas acredita que isso faz parte do crescimento do casal.

“Acho que fomos um bocado imaturos, mas acima de tudo somos um casal normal. O nosso amor está cada vez mais forte e, se ultrapassámos o que ultrapassámos, é porque é de verdade. Acho que finalmente estou na fase da vida em que queria estar”, concluiu.

Amor em alta e planos para o futuro



Entre declarações apaixonadas e planos de viagem, Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumem-se mais felizes do que nunca. O casal tem conquistado o carinho dos fãs e promete continuar a partilhar momentos especiais — dentro e fora do país.

Veja o vídeo: