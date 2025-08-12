Barbara Parada relata ódio por ter começado a namorar com Francisco Monteiro: «Sempre fui a outra»

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

Na manhã desta terça-feira, 12 de agosto, o programa «Bom dia Alegria», do canal V+, recebeu a visita de Bárbara Parada e Francisco Monteiro para aquela que foi a primeira entrevista do casal. A conversa, conduzida por Zé Lopes, abordou vários temas, incluindo os desafios enfrentados pela ex-concorrente do Big Brother desde que o namoro se tornou público.

Durante a entrevista, Bárbara Parada recordou o impacto das críticas que recebeu ao longo do último ano. «Sofri coisas que acho que não são normais e que nem deveriam ser permitidas só porque uma pessoa é conhecida. Desde que comecei a namorar com o Francisco, senti mais ódio por parte de fãs do que quando saí do meu primeiro Big Brother», afirmou a jovem nortenha.

A ex-concorrente sublinhou que a mudança de perceção do público a deixou marcada: «Sou exatamente a mesma pessoa. Quando saí do meu primeiro Big Brother, saí adorada. Depois, só porque comecei uma relação, e devido a pessoas completamente fanáticas, criaram uma imagem minha que não existe. Custou-me muito e senti muita injustiça este ano. Hoje em dia, já não me afeta tanto, mas admito que me afetou».

Apesar de rejeitar a ideia de se colocar no papel de vítima, Bárbara fez questão de expor a pressão vivida.«Não sou uma vítima, sou muito privilegiada. Mas as pessoas não têm noção do que é sofrer em silêncio, porque sempre fui a ‘outra’», referiu, numa alusão a Márcia Soares.

A entrevista terminou com um tom de superação. «O que passei foi muito injusto, mas já passou. Nem gosto de falar disto, fico logo nervosa», concluiu.