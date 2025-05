«Com o meu gato»: Bárbara Parada vive momento romântico com Francisco Monteiro

É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

As imagens que todos comentam: veja o novo look de Bárbara Parada

Bárbara Parada partilhou, nas redes sociais, mais um registo ao lado de Francisco Monteiro. A ex-concorrente do "Big Brother" publicou uma fotografia de uma refeição com o namorado e legendou com humor: «Date com o meu gato».

A expressão carinhosa rapidamente conquistou os seguidores, que não perderam tempo a comentar a cumplicidade do casal. Isto aconteceu no dia em que Bárbara Parada mudou de visual.

