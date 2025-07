Depois de férias com Bárbara Parada, Francisco Monteiro mostra feridas inesperadas: o que lhe aconteceu?

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, surpreendeu os seguidores ao partilhar imagens que não passaram despercebidas. Numa story do Instagram, o ex-concorrente exibiu duas fotografias impressionantes, onde mostra os pés repletos de bolhas, resultado de uma exigente partida de padel.

«Daquelas vitórias com sabor especial», escreveu Zaza, revelando que o esforço compensou, mesmo com os danos físicos visíveis.

Atualmente numa relação com Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022, Francisco continua a destacar-se fora da casa mais vigiada do país, mostrando que não teme partilhar o lado mais real do seu dia a dia.

Veja as imagens aqui:

Recorde que recentemente, Francisco Monteiro e Bárbara Parada estiveram a desfrutar de umas férias românticas no México. Desde praias paradisíacas a momentos de puro relaxamento, o casal do Big Brother tem mostrado que está mais apaixonado do que nunca.