Exclusivo! Francisco Monteiro responde às perguntas que todos querem saber: «Vais voltar ao grande ecrã?»

Francisco Monteiro, o comentador do Big Brother 2024, deu uma entrevista exclusiva à repórter digital do Big Brother. O vencedor do Big Brother 2023 com sentido de humor e boa disposição.

Projetos para o futuro?

Francisco Monteiro: «Agora vou descansar. Acho que já disse esta palavra vinte vezes hoje mas vou, juro que vou descansar»

Vais voltar ao grande ecrã?

Francisco Monteiro: «Essa não posso dizer, estou aqui a ser induzido a dar coisas para a imprensa, não posso».

Não te vamos ver no dilema?

Francisco Monteiro: «Não, nem como comentador, nem como concorrente. Eu desde setembro que ainda não me consegui desligar verdadeiramente e é algo que preciso de fazer. Preciso de paz neste momento, recarregar baterias».

Vais voltar a entrar num reality?

Francisco Monteiro: «Hei-de entrar, mas para entrar tenho de estar nas condições, nas minhas condições perfeitas. Não quer dizer que esteja tudo um mar de rosas mas neste momento não era uma boa altura de certeza absoluta, para já não».

Veja a conversa completa, aqui: