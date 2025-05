Francisco Monteiro 'castiga' Bárbara Parada após confronto e esta foi a consequência

Amor com dose de rivalidade: Francisco Monteiro e Bárbara Parada protagonizam um momento divertido e competitivo num jogo de padel a dois.

Troca de provocações nas redes sociais: A derrota de Bárbara Parada virou tema de stories — com farpas, risos e um «banho de humildade» bem documentado pelo namoradp.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, de 30 anos, e a namorada Bárbara Parada, de 24 anos, também ex-concorrente do reality show, protagonizaram esta quarta-feira, 21 de maio, um momento divertido e competitivo nas redes sociais, partilhando com os seguidores uma troca de provocações após um jogo de padel.

O casal, conhecido pelo bom humor e pela forte ligação desde a participação no programa da TVI, recorreu às stories do Instagram para relatar o desfecho da mais recente partida. Francisco não poupou nas palavras ao celebrar a vitória sobre Bárbara: «What goes around, comes around. 6-0 6-0 campo todo vs lado esquerdo, 15 segundos foram suficientes. Don’t poke the bear. A melhor parte foi mesmo o mau perder da Bárbara, quem diria», escreveu, em tom provocador.

Bárbara, que também já venceu Francisco noutras partidas, respondeu à altura: «Ele gravou no telemóvel dele e não me envia os vídeos ahahah por isso prefiro nem comentar, grande flex para o jogador profissional ganhar-me, dia mais feliz da vida dele», brincou a influenciadora.

A competição entre os dois continuou em alta com Francisco a acrescentar, com provocações: «O mau perder da Kika… no final ainda fui agredido violentamente por uma bola (…) Implorou por McDonald's mas quem se porta mal só tem direito a poke. Não estava feliz como se pode ver na fotografia. Um banho de humildade em forma de ensinamento».

Apesar do espírito competitivo, o casal sensação do Big Brother mostra-se mais unido do que nunca. Os jogos de padel, ao que tudo indica, tornaram-se um dos programas preferidos a dois — sempre com espaço para rivalidade saudável e muitas gargalhadas.

