Francisco Monteiro lança farpas nas redes sociais: «Remove da tua vida quem te faz mal»

Francisco Monteiro, comentador de reality shows da TVI, costuma partilhar frases filosóficas nas redes sociais. Cada vez mais na mira do público, após relatos que envolvem Bárbara Parada, desde que ambos 'deixaram' de se seguir nas redes sociais, o vencedor do Big Brother 2023 deixa o público pensativo com novas partilhas...

Na passada quarta-feira, dia 2, esta foi a frase que partilhou através das stories do seu instagram: «Algumas pessoas não entendem que ficar sentado em casa sozinho e em paz, a comer snacks e a cuidar da própria vida não tem preço»; pode ler-se.

«Remove da tua vida quem te faz mal e te faz ser pior todos os dias», acrescentou.

Veja, agora, a publicação.

«Se eles estão bem com o facto de te perder, então deixa-os ir», foi outra das frases partilhadas nos últimos dias.

Veja, agora, a imagem.