Há uma nova fotografia de Bárbara Parada no Instagram de... Francisco Monteiro

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Ontem foi dia de sol, praia e calor, e Francisco Monteiro aproveitou para partilhar no Instagram uma nova fotografia de Bárbara Parada. Na imagem, Bárbara surge de costas, junto ao mar, num cenário descontraído e de verão.

O ex-concorrente do Big Brother, partilhou no seu Instagram essa imagem do seu domingo. O comentador fez furor nas redes sociais, ao aproveitar o bom tempo que se faz sentir ao lado da sua namorada Bárbara Parada. O casal vive dias de paixão e ambos fazem questão de partilhar com os seus seguidores.

Francisco Monteiro está a aproveitar o domingo soalheiro da melhor forma, e fez questão de partilhar com os seguidores um pouco do seu dia de descanso. Através do Instagram, o comentador do Big Brother publicou uma fotografia captada por si, revelando um cenário paradisíaco, com muito sol e um mar cristalino. Na fotografia surge Bárbara Parada, a sua namorada que, também ela, partilhou a fotografia nas suas redes sociais.

Recorde-se que o casal vive dias de paixão e tem-se mostrado cada vez mais apaixonado. O casal tem partilhado inúmeras fotografias dos momentos que passam juntos, o que vem deixando os seus seguidores curiosos.