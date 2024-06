Pedido de casamento em breve? Francisco Monteiro pede opinião sobre noivado com Bárbara Parada

Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro! Veja as imagens do pedido

Nas redes sociais, Francisco Monteiro tem partilhado momentos românticos ao lado da namorada Bárbara Parada. Num desses momentos, o vencedor do «Big Brother 2023» publicou uma fotografia de Bárbara Parada com uma questão: «Devia pedir?» (com um emoji de um anel) As respostas sugeridas por Francisco foram «Sim», «Não» e «Too soon» (cedo demais)»

Veja a partilha de Francisco Monteiro:

Recorde-se que depois de vários rumores, Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram o namoro. Terça-feira, 18 de junho, Bárbara Parada partilhou uma fotografia da sua «sobremesa». No prato podia ler-se: «Queres namorar comigo?»

«Berros», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

Momentos depois, Bárbara Parada partilhou uma fotografia de Francisco Monteiro no carro acompanhada de um coração branco.

Percorra a galeria e veja as imagens do pedido de namoro!