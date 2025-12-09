Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

É este o motivo da separação de Bárbara Parada? Francisco Monteiro fez uma partilha que está a deixar os fãs intrigados.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, publicou no Instagram uma frase enigmática, que deixou os fãs a pensar. Separado de Bárbara Parada, Monteiro deixou uma indireta que poderá estar relacionada com o fim da relação. «Qualquer um pode amar-te quando o sol está a brilhar. O verdadeiro teste começa quando vem a tempestade.».  

Francisco Monteiro e Bárbara Parada terminaram a relação recentemente. Foi a influencer que confirmou a notícia no Dois às 10. Até ao momento, Francisco Monteiro ainda não se pronunciou.  

Foi Bárbara Parada que confirmou a separação 

Tudo aconteceu na manhã da passada quinta-feira, dia 4 de dezembro, no programa ‘Dois às 10’. A ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas.

Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos".»

Desta forma, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

Um amor de altos e baixos

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação. Resta saber se agora será mesmo definitivo.  

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens desta história de amor, que chega agora ao fim. 

Temas: Francisco Monteiro Bárbara Parada

