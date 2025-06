Temos reação: Esta foi a mensagem inesperada que Francisco Monteiro deixou a Bárbara Parada

Bárbara Parada lançou recentemente a sua marca de biquínis e nesta sexta-feira, 13 de junho, esteve a apresentá-la no Dois às 10, da TVI. O que ninguém esperava é que Francisco Monteiro reagisse a este lançamento, uma vez que o casal parece estar a passar por uma fase delicada.

Nas redes sociais, Bárbara e Francisco apagaram as fotos que tinham juntos, mas Zaza, como é carinhosamente tratado, deixou uma mensagem especial dirigida à influencer, depois de esta ir ao Dois às 10. «Todos sabemos o quão difícil é ser empreendedor em Portugal, é preciso mesmo muita coragem e por isso devemos reconhecer quem tenta sair da sua zona de conforto e ser bem-sucedido», começou por escrever, numa história do Instagram.

E prosseguiu, sem poupar nos elogios: «Sozinha, zero sócios, criou o seu próprio negócio, materializou o próprio sonho. Sem ajudas, de nada nem ninguém. Mereces ser recompensada, e que o universo te devolva em dobro toda a paixão que colocaste neste projeto! Não tenho uma única dúvida de que já ganhaste porque a vitória não estará apenas no sucesso, mas na audácia de fazer diferente e melhor».

Por fim, Francisco Monteiro também deixou uma mensagem especial para a mãe de Bárbara Parada. «Tenho a certeza absoluta de que será um sucesso brutal e, por último dizer, também que uma das melhores pessoas que conheci na vida estará hoje imensamente orgulhosa, a tua mãe! Estamos todos a torcer por ti!», findou.

Veja aqui a reação em causa:

Bárbara Parada fecha-se em copas sobre o fim da relação

Durante a conversa no Dois às 10, Cláudio Ramos quis saber como é que vai a vida amorosa de Bárbara Parada. «O coração como é que está?» quis saber. «Está ótimo», respondeu, sem hesitar, Bárbara. Mas o apresentador insistiu: «Está ótimo mais ou menos... Não vamos falar muito, porque não foi para isso que cá vieste. As coisas com o Francisco não deram? Ou deram? Ou meteste um ponto final, ou não meteste um ponto final? Ou não queres falar sobre o assunto?».

Visivelmente incomodada, Bárbara Parada respondeu: «Não quero falar sobre o assunto...». Cláudio Ramos acabou por pedir desculpa à jovem por tocar no tema. «Está tudo bem!», findou a empresária.