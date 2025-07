Uma verdadeira 'bomba': Francisco Monteiro filma Bárbara Parada na praia e este foi o resultado

É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

Esta quinta-feira, Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, surpreendeu os seguidores ao partilhar um momento ternurento e descontraído com a namorada, Bárbara Parada, também ela ex-concorrente do famoso reality show da TVI.

No vídeo, gravado na praia, Bárbara Parada surge a caminhar na direção de Francisco Monteiro, num ambiente descontraído e romântico. Visivelmente envergonhada, a jovem sorri e tenta disfarçar a timidez ao “desfilar” para o namorado, num gesto cúmplice que encantou os fãs.

Francisco Monteiro acompanhou a partilha com um simples, mas sugestivo, emoji de uma bomba 💣, reforçando o impacto que o momento teve para ele — e para quem viu o vídeo.

Um casal que continua a conquistar o público

Desde a sua participação no Big Brother - Duplo Impacto, Francisco Monteiro e Bárbara Parada tornaram-se uma das duplas mais acarinhadas pelos fãs do formato. Apesar dos altos e baixos, os dois têm mantido uma relação que muitos continuam a acompanhar de perto nas redes sociais.

Este vídeo não só mostra a boa disposição do casal, como reforça a forte ligação entre ambos, mesmo longe da casa mais vigiada do país. Bárbara Parada, apesar da timidez no momento captado, deixa transparecer a leveza e cumplicidade que existe na relação.

Reações nas redes sociais

Este tipo de partilhas contribui para manter o casal na atenção do público, reforçando a ligação emocional com os fãs do Big Brother e, claro, aumentando a presença digital de ambos.

O romance entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada continua a dar que falar. Este momento na praia mostra que, longe das câmaras do Big Brother, o amor continua a ser real — e digno de destaque.