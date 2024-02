Francisco Monteiro lavado em lágrimas com desistência de Bernardo Sousa do Dança com as Estrelas

A última atuação de Bernardo Sousa no Dança com as Estrelas! Veja aqui

Francisco Monteiro em lágrimas! Vencedor do BB2023 desolado com desistência de Bernardo Sousa

Francisco Monteiro foi filmado muito emocionado e em lágrimas após o anúncio de que Bernardo Sousa desistia do Dança com as Estrelas. O piloto comunicou a decisão na gala deste domingo, para surpresa de todos. A emoção tomou conta do estúdio.

«O programa para mim termina hoje, sinto que esta na hora, por mim pelos meus colegas e pelo desportivismo que temos (…) pedi desculpa à Daniela e a ti, à produção, até aos jurados…», declarou Bernardo Sousa emocionado.

«Sabiam das minhas limitações quando eu comecei, mas a vida é mesmo, evoluiu. Sai da minha zona de conforto, nunca tinha entrado num palco, muito menos para dançar. Que isto sirva de exemplo e de mensagem para não desistirem do que gostam», disse ainda o piloto.