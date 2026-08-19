Francisco Monteiro despede-se do Big Brother Verão e faz garantia que deixa os seguidores intrigados

Francisco Monteiro está, para já, de saída dos comentários do Big Brother Verão. O comentador participou esta terça-feira, dia 18 de agosto, naquele que foi o seu último programa desta edição do reality show da TVI.

O vencedor do Big Brother recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que o acompanharam ao longo desta experiência: «Hoje, a partir da 00h15, estamos juntos para o meu último programa do BB Verão. Nas próximas semanas vou aproveitar o merecido descanso, até já»

A mensagem não passou despercebida, sobretudo pelas últimas palavras. Ao optar por escrever «Até já», Francisco Monteiro parece deixar no ar que esta despedida poderá ser apenas temporária.

Veja aqui as stories partilhadas pelo comentador:

O afastamento acontece numa altura em que o Big Brother Verão se aproxima da reta final e a TVI já prepara novos projetos ligados ao universo dos reality shows.

Para já, fica o agradecimento de Francisco Monteiro e uma garantia que alimenta a curiosidade dos fãs: «Até já».

Veja também: