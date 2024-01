Ansioso por entrar no Desafio Final, Francisco Monteiro revela com quem entraria em confronto! Veja aqui

Francisco Monteiro esteve presente na estreia do Big Brother - Desafio Final e deixou alguns conselhos aos concorrentes. Em entrevista exclusiva ao Digital da TVI, o vencedor da última edição do Big Brother partilhou as suas primeiras impressões sobre os novos concorrentes.

O vencedor do Big Brother revelou que se entrasse na casa entraria em confronto com Pedro Soá e confessou que não se identifica com o concorrente: «Um choque, não sei se era de titãs, mas seria de certeza absoluta com o Pedro Soá», começou por dizer.

«Se me pergunta quem é que eu escolheria para sair hoje? O Pedro Soá, claro!», revelou ainda.

Francisco Monteiro criticou a estratégia de Pedro Soá ao ir contra Miguel Vicente, sem razão aparente, apenas por ser um jogador forte: «Não conhecia muito do Pedro. Não me identifico muito com algumas estratégias que me ficaram na retina do que passou hoje. Parece-me demasiado obvio esta situação com o Miguel. Ele sabe perfeitamente que o Miguel é um concorrente muito forte», explicou.

Durante a gala de estreia do Big Brother – Desafio Final, Francisco Monteiro teve a oportunidade de falar com Fábio Gonçalves e Catarina Esparteiro e deixar alguns conselhos aos colegas. Recorde aqui o momento:

Francisco Monteiro deixou uma «surpresa» para Fábio e mandou o concorrente para o Anexo. «Toda a gente devia experienciar o anexo. É ali que vamos ao nosso limite em muitas situações e acho que todos nós devíamos passar por lá», justificou Francisco Monteiro.

«Neste momento, eu dava tudo para estar na casa. Então depois da saída da Sílvia, adorava estar na casa. Era tudo o que eu mais queria, por mim vou já», garantiu o vencedor do Big Brother 2023.

De todos os ex-concorrentes de Reality shows, Francisco Monteiro confessa que gostaria de entrar no Desafio Final com Bruno Savate. Recorde-se que Savate mostrou várias vezes o seu apoio a Francisco Monteiro enquanto o ex-concorrente estava dentro da casa do Big Brother.

