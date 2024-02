Francisco Monteiro deixa comunicado a fãs: «Os últimos tempos não têm sido fáceis»

Francisco Monteiro recorreu aos stories de Instagram para fazer um comunicado importante a todos os fãs que o seguem. O ex-concorrente do Big Brother quis deixar bem claro que "até ao dia de hoje não tinha conhecimento do que estava a ser feito quanto ao meu aniversário".

Ontem, dia 27 de fevereiro, quando soube do sucedido fez questão de agradecer "todo o apoio, carinho e amor que tenho recebido", contudo faz um pedido: Pediu aos fãs para não gastarem mais dinheiro com ele, depois de tantos anos a apoiá-lo. E reforça: "Jamais pediria e pedirei o que quer que fosse a qualquer um/uma de vocês. Não vos distingo por grupos, não conheço ninguém pessoalmente e não sei quem está por detrás de qualquer página de Instagram relativa a mim".

No final do comunicado agradece imenso "todas as manifestações de carinho e amor até porque os últimos tempos não têm sido fáceis mas reforçar que jamais pedirei seja o que foi e a qualquer um/a de vocês! Much love, Zaza”.

Ora veja o comunicado completo:

De recordar que no passado dia 29 de janeiro, durante uma emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do Big Brother Desafio Final.

A desistência de Francisco Monteiro não deixou ninguém indiferente, dentro e fora da casa. Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à decisão do vencedor do Big Brother 2023.

No «Dois às 10» desta terça-feira, 30 de janeiro, Francisco Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e revelou as razões que o levaram a desistir do programa:

Veja o momento em que Francisco Monteiro explica o motivo da decisão que tomou: