Francisco Monteiro descreve o seu Big Brother ideal: «Andava ao estouro com todos vocês»

Francisco Monteiro revelou como seria para si a postura ideal no Big Brother. O concorrente estava reunido com Vina Ribeiro, Joana Sobral, Sílvia Silva e Francisco Vale a criticar Márcia Soares quando recordou um conflito que viveu no início do programa com Ossman, Zé Pedro e Catarina.

«Eu tenho um arcaboiço do pior porque já venho assim lá de fora, mas mesmo assim é duríssimo. Não tinha um Francisco Vale para a me ajudar. Naquela altura estava eu, a Jéssica, o Hugo e a Ias e ninguém se metia. Basicamente, era eu e ninguém se metia. Tens de ter arcaboiço para aguentar com aquilo», referiu Francisco Monteiro, acabando a falar de como considera ser «um Big Brother ideal».

«Quando me perguntaram se eu precisava de um antagonista, para mim o Big Brother ideal era eu entrar aqui sozinho e andar a disparar para todos vocês. Era o ideal. Nem sequer tentava criar uma relação com vocês. Os meus amigos estão lá fora e tinha um antagonista em todos vocês. E andava ao estouro com todos vocês. E ao fim de um mês tinha um esgotamento, era o melhor concorrente de sempre do Big Brother», afirmou.

«É preciso saber o que se faz, podes entrar aqui com as posturas que tu quiseres. Isto não é para quem quer, é para quem pode», referiu.

