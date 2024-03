Francisco Monteiro e Bruno Savate em picardia com ex-concorrente: «Bloqueou-nos!» Saiba tudo

Francisco Monteiro confronta Savate com ida para hotel e este responde: «Pior era se fosse com a tua namorada...»

Francisco Monteiro, em tom de ironia, partilhou um vídeo no instagram no qual surge com Bruno Savate e membros da equipa do «Big Brother». No vídeo, Francisco Monteiro mostra-se intrigado com o facto de um ex-concorrente ter bloqueado ambos os vencedores: Zaza e Savate. No vídeo, questiona: «Savate tens alguma coisa a dizer por saberes que foste bloqueado no instagram de certas pessoas?» Ao que Bruno Savate responde: «Ter sido bloqueado por essa pessoa é-me completamente indiferente porque eu nunca fui ao instagram dessa pessoa saber rigorosamente nada.»

Ainda nos bastidores, os dois continuam a «picar» o ex-concorrente em questão e a ironizar o unfollow: «Concordas que o protagonismo foi dado sempre às mesmas pessoas e que eles foram os coitados?» perguntou novamente Zaza, ao que o vencedor do «Desafio Final» responde: «Concordo que o protagonismo foi dado ao concorrente que deveria ter sido mesmo o protagonista. Bruno Savate, nesta afirmação, refere-se ao vencedor do «Big Brother 2023», que foi Francisco Monteiro, acrescentando: «Para a azia de muitos, Francisco Monteiro foi o protagonista do Big Brother.» Nenhum dos dois revelou qual o ex-concorrente que os bloqueou. Veja aqui o vídeo completo: