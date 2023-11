O caos instalou-se na casa! Francisco Monteiro faz as malas para desistir do Big Brother. Veja tudo aqui

Monteiro atira: «O facto de gritar com a Joana eu desrespeito a Joana, mas a Joana já começou a gritar comigo muitas vezes antes de eu gritar»

Francisco Monteiro faz as malas e é alertado pelo Big Brother! Veja tudo

A gala deste domingo, 27 de novembro, foi de emoções fortes na casa do Big Brother. Joana Sobral foi a primeira concorrente salva da noite, no entanto, os concorrentes ficaram a noite toda a acreditar que tinha sido a primeira expulsa da noite, com uma falsa dupla expulsão.

No confessionário, Joana Sobral ficou muito emocionado ao perceber que tinha sido a primeira salva e não expulsa. Recorde a reação inédita da concorrente:

No final da noite, Vina Ribeiro acabou por ser expulsa, depois de ir ao ‘confronto final’ com André Lopes. Momentos após a saída de Vina, os concorrentes ficaram a saber da falsa expulsão de Joana Sobral. A concorrente regressou à casa, mas nenhum dos colegas a cumprimentou. «Fui muito bem recebida», ironizou.

Veja o momento do regresso de Joana Sobral à casa do Big Brother:

No final da gala, Francisco Monteiro desabafou com Márcia Soares e Palmira Rodrigues no jardim sobre salvação de Joana Sobral. O concorrente frisou que não quer fazer parte deste tipo de jogo e admitiu que quer desistir do programa. «Aqui não fico. Já queria ter saído na sexta (…) para mim acaba hoje!», atirou.

Durante a habitual ‘cadeira quente’, no Pós-Gala, Francisco Monteiro afirmou que não quer estar perto de pessoas como Joana Sobral. «Aqui houve alguém que teve o direito de atirar para cima de mim um rotulo que não me pertence (…) não vou permitir que a minha dignidade vá para debaixo do solo na tentativa de ganhar 100 euros», disse o concorrente.

Revoltado, Francisco Monteiro dirigiu-se ao quarto e começou a fazer as malas. O anfitrião interveio e pediu ao concorrente para voltar para a sala. Veja o momento:

Após o apelo do Big Brother, Francisco Monteiro regressou à sala, mas reforçou: «Jamais fico nesta casa com esta pessoa».

O caos instalou-se na cadeira quente e os concorrentes envolveram-se em acesos confrontos. Jéssica Galhofas, Márcia Soares e Palmira Rodrigues ficaram em lágrimas devido ao que Joana disse sobre Monteiro e defenderam o colega. Veja aqui:

