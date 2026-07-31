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Francisco Monteiro deixa fãs em êxtase com novidade importante de alguém próximo: «Vai casar»

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Francisco Monteiro deixa fãs em êxtase com novidade importante de alguém próximo: «Vai casar» - Big Brother
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O ex-concorrente revelou a novidade e deixou os fãs em êxtase.

Francisco Monteiro surpreendeu os seguidores ao revelar uma feliz novidade relacionada com a família. Através de uma storie publicada nas redes sociais, o vencedor do Big Brother 2023 anunciou que a irmã está noiva e prepara-se para subir ao altar.

Na imagem partilhada, Francisco mostrou a felicidade da irmã e escreveu uma curta, mas significativa, legenda: «Mana feliz porque vai casar.»

Recorde-se que Francisco Monteiro mantém uma relação muito próxima com a família. Para além da irmã, o ex-concorrente tem também um irmão, João Monteiro, que ganhou ainda maior mediatismo desde que assumiu o namoro com Cristina Ferreira.

Apesar de não ter revelado mais pormenores sobre o casamento, como a data da cerimónia ou a identidade do noivo, Francisco fez questão de assinalar este momento especial, partilhando a alegria da irmã com os milhares de seguidores que o acompanham diariamente.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs do comentador e ex-concorrente, que destacaram a cumplicidade entre os irmãos e celebraram mais um momento feliz vivido pela família Monteiro.

Para já, resta aguardar para saber se Francisco irá partilhar novos detalhes sobre os preparativos daquele que promete ser um dos momentos mais marcantes na vida da irmã.

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