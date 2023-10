A última gota! Francisco Monteiro passa-se e quer confrontar Catarina Esparteiro dentro da casa!

Catarina em lágrimas devido às palavras de Francisco Monteiro: «Não tenho que levar com isto»

Durante estas últimas semanas, a casa do Big Brother tem sido «alvo» de várias discussões e discórdias, principalmente entre Catarina, Ossman, Zé Pedro e Francisco Monteiro.

Esta tarde, Zé Pedro e Ossman Idrisse tiveram de enfrentar um dilema: escolher Catarina Esparteiro para regressar à casa ou escolherem guloseimas. Os dois concorrentes decidiram escolher retirar a colega do Anexo e ficarem com os doces, devido ao ambiente que já estava pesado com Francisco Monteiro e poderia vir a piorar.

Quando a concorrente chegou à casa, emocionada, contou tudo aos colegas sobre o que aconteceu entre si e Francisco Monteiro.

Jéssica Galhofas ouviu toda a conversa através da janela da sala e contou tudo a Francisco.

Após saber estas informações, Francisco Monteiro «perdeu a cabeça» e dirigiu-se à janela da sala gritando: «És a maior aldrabona e mentirosa!».

Ainda no jardim, o concorrente permanece encostado à janela para tentar ouvir mais conversas entre Catarina e os restantes concorrentes da casa.