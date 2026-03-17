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«Vais-me desbloquear?»: Catarina Miranda “encosta Francisco Monteiro à parede”. A resposta pode surpreender

A conversa que toda a gente queria ver finalmente aconteceu. Francisco Monteiro e Catarina Miranda não pouparam nas palavras e nem nas perguntas.

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Francisco Monteiro e Catarina Miranda protagonizaram um encontro inesperado na manhã desta terça-feira, dia 17 de março. Os dois ex-concorrentes deixaram as rivalidades de lado e trocaram impressões numa conversa franca, em que nada ficou por dizer.

Catarina Miranda não perdeu tempo e quis logo saber se a opinião de Francisco Monteiro sobre ela havia mudado: «Não mudaste nada de opinião em relação à minha pessoa?»

O ex-concorrente respondeu de forma enigmática, sem se comprometer totalmente:

«Depende, eu não convivo contigo. Não sei. Aquilo que eu vi nos teus programas que é aquilo que eu posso falar e aferir, continuas igual a ti própria.»

A conversa foi além do passado e os dois ex-concorrentes aventuraram-se a imaginar como seria partilhar uma casa. O ambiente descontraído abriu espaço para que Catarina Miranda fosse ainda mais longe e questionasse o futuro da relação entre os dois nas redes sociais:

«Vais-me desbloquear?», perguntou a jovem.

Francisco Monteiro não hesitou e respondeu de forma afirmativa: «Claro, claro...»

Veja aqui o momento: 

 

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