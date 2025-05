«Estás a ser ridículo!»: Cinha Jardim e Francisco Monteiro trocam farpas em pelo direto da TVI

No Big Brother, a polémica da toalha que envolve Luís Gonçalves e Sara Silva continua a dar que falar. O ex-fuzileiro, alegadamente, mostrou 'mais do que devia' após o banho e a concorrente de Barcelos ficou muito incomodada ao ver partes íntimas do concorrente. No Extra, Francisco Monteiro comentou o assunto e não poupou nas críticas à jovem, acusando-a de alguma incoerência. Durante o programa sucedeu-se um conflito entre o comentador e Cinha Jardim.

A emissão do Big Brother – Extra desta quinta-feira, 8 de maio, ficou marcada por um momento de tensão entre dois dos comentadores do painel. Durante a análise a um dos episódios mais polémicos da semana, Cinha Jardim e Francisco Monteiro protagonizaram um aceso desentendimento em direto.

O programa, conduzido por Marta Cardoso, contou com a habitual presença dos comentadores Cinha Jardim, Francisco Monteiro e Flávio Furtado, bem como da repórter Daniela Magalhães. O tema que originou a discórdia foi a discussão entre os concorrentes Sara e Luís, após este último ter exposto, de forma não intencional, as partes íntimas durante uma troca de roupa, o que deixou a colega visivelmente desconfortável.

Francisco Monteiro saiu em defesa de Luís, sublinhando que “a atitude de Luís não foi deliberada” e acrescentando que “para trás, nos reality shows, já apareceram imensas coisas e nunca houve isto”. Foi então que Cinha Jardim reagiu de forma firme, defendendo a posição de Sara: “Mas tu não podes querer que cada pessoa seja uma pessoa igual. A Sara não gostou de ver!”

O tom da conversa intensificou-se quando Monteiro comparou a situação com outras atitudes dentro da casa, nomeadamente com o comportamento de Nuno: “Então mas ela não se queixa quando o Nuno está de boxers em frente dela!” A socialite não hesitou em responder: “É diferente, oh Francisco tu desculpa-me! Tu estás a ser ridículo!”

Perante o comentário, Francisco Monteiro mostrou-se incomodado com a forma como foi interpelado: “Oh Cinha, não, ridículo já é demasiado! Se não também começo a dizer que a Cinha é ridícula! Não, nunca lhe disse isso… apesar de achar às vezes.” Ao que Cinha respondeu: “Então… já disseste sim.”

O momento não passou despercebido aos telespectadores, gerando reações nas redes sociais, onde muitos comentaram o tom ríspido do debate e a falta de consenso entre os comentadores.

O incidente demonstra que as polémicas do reality show continuam a gerar divisões não só dentro da casa, mas também entre quem as analisa do lado de fora.

O Especial do Big Brother da noite passada ficou marcado por um momento de elevada tensão, que obrigou o apresentador Cláudio Ramos a tomar uma medida drástica: cortar a emissão e avançar para intervalo. Tudo começou com a exibição de imagens exclusivas que revelaram um momento insólito protagonizado por Luís Gonçalves. Momento esse que levou Sara Silva a chorar.

O tema em debate era uma situação que se viveu hoje: Sara Silva acusou Luís Gonçalves de ter mostrado demasiado, depois do banho, ao ajeitar a toalha que tinha enrolada no corpo. A situação escalou, com Luís a negar ter mostrado partes íntimas e Sara em lágrimas, incomodada.

Durante o programa, os concorrentes assistiram a todas as imagens e Sara explicou o sucedido: «Ia ajeitar a toalha e mostrou mais do que o que devia. Não acho que foi de propósito (...) O problema foi ter pegado no assunto e dizer que eu não vi nada».

Por sua vez, Luís Gonçalves justificou-se: «Eu até costumo andar com os boxers por baixo quando saio do banho. Fui buscar qualquer coisa à casa de banho e como os boxers estavam molhados, tinha-os tirado (...) Mais valia a Sara se tinha visto alguma coisa vinha falar comigo em vez de dar este alarido todo à situação».

«O descuido pode acontecer», acrescentou o apresentador ao tema da ordem do dia.

«Também vejo muitas raparigas a ir à casa de banho trocar o sutiã», atirou Luís Gonçalves, deixando a casa em alarido com esta afirmação que consideraram descabida.

Mas foi quando o Cláudio Ramos questionou Diogo Bordin acerca de um comentário feito, comparando a postura de Luís à de um «típico abusador que tenta desvalorizar» , que Luís perdeu as estribeiras e se exalta.

«O que me incomodou foi o seguinte: ninguém aqui está a questionar se foi de propósito o que aconteceu ou não aconteceu. O que estamos a questionar foi a primeira reação do Luís em ir falar com a Sara: 'não viste nada e não aconteceu nada' (...) Ele impôs a verdade dele. Ironizou a reação dela e depois ameaçou», justificou o militar.

«Não podemos desvalorizar o que cada um de nós sente». Cláudio pediu ordem, mas os concorrentes não se acalmaram e o caos invadiu a Malveira, mais uma vez.

Luís, visivelmente incomodado com as palavras de Diogo sobre ser um 'abusador', respondeu às críticas.

Quem acabou por intervir também foi o maior antagonista de Luís, Nuno Brito. Entre trocas de acusações e olhares ameaçadores, os dois tubarões entraram em confronto.

«Eu senti que tinha de intervir (...) Não é por ser uma pessoa que tem um padrão comportamental desse género que vamos deixar passar (...) A mim o que me chateia é ter uma pessoa a tentar silenciar a Sara a não falar. Tentar convencê-la de que não viu nada», afirmou Nuno.

«Tu és perigoso! Abusador és tu», berrou Luís com Nuno.

O ambiente tornou-se incontrolável, com vários concorrentes a falarem ao mesmo tempo. Cláudio Ramos tentou intervir, pedindo ordem na casa, mas sem sucesso. Face à escalada de tensão, o apresentador optou por interromper a emissão e avançar para intervalo, deixando os concorrentes ainda em plena discussão.

Após o intervalo, o apresentador regressou e deixou os concorrentes a pensar: «Todos os dias entrevisto pessoas que por qualquer circunstância são vítimas de um abus (...) As palavras têm um peso gigante (...) Não devemos tirar responsabilidade daquilo que cada um de vocês sente. Aí dentro todos têm famílias».

Este momento promete dar que falar e será certamente um dos mais comentados da edição.

