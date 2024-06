Tarde especial no Big Brother: Francisco Monteiro não deixa nada por dizer!

Francisco Monteiro surge com acessório e deixa fãs rendidos: «Elegante e com classe». Veja as imagens!

Nos bastidores do Big Brother! Veja o que não passou na televisão

Francisco Monteiro revela mudança na sua vida! Para o ajudar vai contar com a ajuda de um ex-concorrente do Big Brother

Cláudio Ramos questiona Francisco Monteiro sobre marcha que vai apadrinhar com Bárbara Parada: «Vai marchar ou vai 'parado'?»

Francisco Monteiro: «Aprendi muito com a Bárbara Parada»

A grande final do Big Brother aproxima-se, mas nem por isso os concorrentes dão tréguas. A casa mais vigiada do país continua ao rubro e os conflitos intensificam-se.

Durante a tarde desta terça-feira, 18 de junho, Francisco Monteiro vai estar no presente Última Hora e no Diário do Big Brother, na TVI.

O vencedor do Big Brother 2023 junta-se a Zé Lopes, Cinha Jardim e Inês Simões para comentar as últimas polémicas do Reality show e promete não deixar nada por dizer!

Não perca, ao final da tarde, na TVI!